Coloriage magique – 3 à 5 ans Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy, mercredi 14 février 2024.

Coloriage magique – 3 à 5 ans Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 14:00:00

fin : 2024-02-14 15:30:00

Prendre des couleurs, colorier son dessin et avec un peu d’imagination et de réalité augmentée, les personnages et les décors s’animeront sur la feuille !

Atelier parent-enfant ( 3 à 5 ans). Sur inscription.

.

Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne espace.numerique@erquy.bzh



L’événement Coloriage magique – 3 à 5 ans Erquy a été mis à jour le 2024-01-20 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Val André