EROTISME DE VIVRE THEATRE DE L’ATELIER Paris, jeudi 4 avril 2024.

Avec L’Érotisme de vivre, la voix mythique des Rita Mitsouko explore un tout nouveau registre, celui de la poésie. Accompagnée du talentueux pianiste Grégoire Hetzel, Catherine Ringer lit et chante les textes sensuels et audacieux de la poétesse Alice Mendelson connue pour son écriture singulière et sans pudeur.Poèmes de Alice MendelsonLus et chantés par Catherine RingerAccompagnée au piano par Grégoire HetzelCompositions Grégoire HetzelChansons Alice Mendelson / Mauro Gioia – Grégoire HetzelMise en scène Mauro Gioia

Tarif : 22.00 – 49.30 euros.

Début : 2024-04-04 à 21:00

THEATRE DE L’ATELIER 1 Place Charles Dullin 75018 Paris 75