EROTIC MARKET & THE HEARTSTRINGS ENSEMBLE MUSEE DE FEURS, 24 février 2023, FEURS. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 20:30. Tarif : 15.0 à 15.0 euros. Gratuit pour les moins de 12 an(s) Après deux opus sur le pouvoir (« Queendoms ») et sur l'ennui (« Boredoms »), Erotic Market entre en résonance avec ses propres créations pour une réappropriation inédite et combinée. Marine Pellegrini convie l'entremetteur-arrangeur Romain Dugelay dans cette quête brûlante, et celui-ci lui offre un tapis de cordes sensibl es où s'allonger… Avec le quatuor The Heartstrings Ensemble , la pop R'n'B d'Erotic Market revêt de nouvelles te xture s , et de s titres emblématiques s'épanouissent dans ces relectures lumineuses. De la pop dilatée auclassique ou du classique shooté au poppers… c'est au choix ! On y retrouve en tout cas la force des textes suggestifs sublimés par la voix de Marine Pellegrini , mais aussi la science du crunch de Romain Dugelay, maître dans l'art de marier des courants musicaux. Musée de Feurs, 2 rue Victor de Laprade 42110 Feurs 19h30 : ouverture du musée, visite libre 21h : Concert Concert au musée de Feurs, organisé avec le soutien de la Communauté de Communes Forez-Est

