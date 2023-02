EROTIC MARKET LA CASA MUSICALE, 10 février 2023, PERPIGNAN.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) Erotic Market (Folk pop à cordes) Quentin Andréoulis : violon • Yovan Girard : violon • Estelle Gourinchas : alto • Aëla Gourvenec : violoncelle • Marie Pellegrini : chant Pour suivre le parcours de Marie Pellegrini, auteure, compositrice et interprète aux projets hétéroclites, il faut apprécier les changements, les grands écarts, les hybridations, du classique au jazz-core. Aussi son Erotic Market plongeait initialement dans des sphères pop, r’n’b, électro, hip-hop avant ce virage parfaitement maîtrisé du quatuor à cordes classique avec « Boredom and Heartstrings », une revisite en deux opus du disque précédent dans l’intimité et la sensualité de ce minimal orchestre de chambre… Alors sa voix et son songwriting en anglais viennent tout rafler dans un tourbillon suave et rythmique, féérique et terrien. Les émotions fleurissent superbement sur une technique admirable et les violons, altos et violoncelles subliment les derniers frissons. Erotic Market

Pour suivre le parcours de Marie Pellegrini, auteure, compositrice et interprète aux projets hétéroclites, il faut apprécier les changements, les grands écarts, les hybridations, du classique au jazz-core. Aussi son Erotic Market plongeait initialement dans des sphères pop, r’n’b, électro, hip-hop avant ce virage parfaitement maîtrisé du quatuor à cordes classique avec « Boredom and Heartstrings », une revisite en deux opus du disque précédent dans l’intimité et la sensualité de ce minimal orchestre de chambre… Alors sa voix et son songwriting en anglais viennent tout rafler dans un tourbillon suave et rythmique, féérique et terrien. Les émotions fleurissent superbement sur une technique admirable et les violons, altos et violoncelles subliment les derniers frissons.

