Érosion est une collection de souvenirs, reliquaire des événements qui auront marqué le parcours de vie de deux amis, un acrobate et un musicien.Un arbre, autrefois arraché, des pierres écroulées d’une falaise, un tapis-miroir, reflet des corps fragmentés, une contrebasse, posée là ; un ensemble de volumes et de matières transcendés par une poésie du corps (l’acrobate) et la mélodie de l’autre (le musicien). Informations Pratiques: -Quand? 15 Avril 2022 à 18:00-Où? LA VERRERIE D’ALÈS Pole National Cirque Occitanie / Rencontr O PlatO -Combien? Gratuit -Durée? 1H -Pour qui? Conseillé à partir de 8 ans Réservation au 04 66 86 45 02

