Concert de Dr. Môjô & Mister G Maison éclusière n°3, 14 juillet 2023, Ernolsheim-Bruche.

Concert aux allures de cabaret blues baroque, avec buvette bio et tarte flambées au menu..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 21:00:00. EUR.

Maison éclusière n°3

Ernolsheim-Bruche 67120 Bas-Rhin Grand Est



Concert with the appearance of a baroque blues cabaret, with organic refreshments and tarts flambées on the menu.

Concierto con aires de cabaret de blues barroco, con refrescos orgánicos y tarte flambées en el menú.

Konzert im Stil eines barocken Blueskabaretts, mit Bio-Trinkhalle und Flammkuchen auf der Speisekarte.

