Concert des Big five Maison éclusière n°3, 8 juillet 2023, Ernolsheim-Bruche.

Sur des rythme de jazz, swing et bossa en acoustique, découvrez le groupe Trio Caméléon. Buvette bio et locale et petite restauration sur place. Concert de rock old school, des riffs de guitare, dans une ambiance électrique. Buvette bio locale et tartes flambées au menu..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 20:00:00. EUR.

Maison éclusière n°3

Ernolsheim-Bruche 67120 Bas-Rhin Grand Est



On jazz, swing and bossa rhythms in acoustic, discover the group Trio Caméléon. Organic and local refreshment bar and small catering on the spot. Old school rock concert, guitar riffs, in an electric atmosphere. Organic and local refreshment bar and tarts flambées on the menu.

A ritmo de jazz, swing y bossa en acústico, descubra al grupo Trio Caméléon. Bar de refrescos y aperitivos ecológicos y locales in situ. Concierto de rock de la vieja escuela, riffs de guitarra, en un ambiente eléctrico. Bar de refrescos ecológicos locales y tartas flambeadas en el menú.

Zu akustischen Jazz-, Swing- und Bossa-Rhythmen können Sie das Trio Caméléon entdecken. Biologische und lokale Getränke und kleine Snacks vor Ort. Old-School-Rock-Konzert, Gitarrenriffs in einer elektrischen Atmosphäre. Lokale Bio-Trinkhalle und Flammkuchen auf der Speisekarte.

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig