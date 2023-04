Apéro-concert Lonely Hunters Maison éclusière n°3, 1 juillet 2023, Ernolsheim-Bruche.

Venez dégustez des burgers végétaux au rythme des musiques folk du groupes les Lonely Hunters..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 20:00:00. EUR.

Maison éclusière n°3

Ernolsheim-Bruche 67120 Bas-Rhin Grand Est



Come and enjoy veggie burgers to the rhythm of the folk music of the Lonely Hunters.

Ven a disfrutar de hamburguesas vegetarianas al ritmo de la música folk de los Lonely Hunters.

Genießen Sie pflanzliche Burger zum Rhythmus der Folkmusik der Gruppe Lonely Hunters.

