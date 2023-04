Concert Eden Seedz Maison éclusière n°3, 24 juin 2023, Ernolsheim-Bruche.

Découvrez un concert avec du bon blues, indie folk par Eden Seedz. Pour vous régaler : burgers maison, plateaux de charcuterie italienne, et buvette bio locale !.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 20:00:00. EUR.

Maison éclusière n°3

Ernolsheim-Bruche 67120 Bas-Rhin Grand Est



Discover a concert with good blues, indie folk by Eden Seedz. For your enjoyment: homemade burgers, Italian charcuterie platters, and local organic refreshment stand!

Disfruta de un concierto de buen blues, indie folk a cargo de Eden Seedz. Para su disfrute: ¡hamburguesas caseras, bandejas de embutidos italianos y un puesto de refrescos orgánicos locales!

Erleben Sie ein Konzert mit gutem Blues, Indie Folk von Eden Seedz. Für Ihr leibliches Wohl: hausgemachte Burger, italienische Wurstplatten und eine lokale Bio-Buvette!

