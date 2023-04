Fête de la musique au Ravito des cyclos Maison éclusière n°3, 21 juin 2023, Ernolsheim-Bruche.

Fête de la musique avec du blues, swing et du rock accompagné d’une buvette et de tartes flambées..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 22:00:00. EUR.

Maison éclusière n°3

Ernolsheim-Bruche 67120 Bas-Rhin Grand Est



Music festival with blues, swing and rock accompanied by a refreshment bar and tarts flambées.

Festival musical con música blues, swing y rock acompañado de un bar de refrescos y tartas flambeadas.

Musikfest mit Blues, Swing und Rock, begleitet von einem Getränkestand und Flammkuchen.

