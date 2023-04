Concert de Bratles Maison éclusière n°3, 17 juin 2023, Ernolsheim-Bruche.

Concert de rock déjanté, dans un mélange de Beatles et de Brassens. Buvette et cuisine mauricienne accompagnerons la soirée..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 21:00:00. EUR.

Maison éclusière n°3

Ernolsheim-Bruche 67120 Bas-Rhin Grand Est



Crazy rock concert, in a mix of Beatles and Brassens. Refreshments and Mauritian food will accompany the evening.

Loco concierto de rock, en una mezcla de Beatles y Brassens. Refrescos y comida mauriciana acompañarán la velada.

Verrücktes Rockkonzert in einer Mischung aus Beatles und Brassens. Getränke und mauritische Küche begleiten den Abend.

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig