Concert de musique brésilienne Agua de Cuica Maison éclusière n°3, 27 mai 2023, Ernolsheim-Bruche.

Concert de musique brésilienne, avec buvette bio et locale et tapas grecs au menu..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 20:00:00. EUR.

Maison éclusière n°3

Ernolsheim-Bruche 67120 Bas-Rhin Grand Est



Brazilian music concert, with organic and local refreshment stand and Greek tapas on the menu.

Concierto de música brasileña, con refrescos ecológicos y locales y tapas griegas en el menú.

Konzert mit brasilianischer Musik, mit biologischen und lokalen Getränken und griechischen Tapas auf der Speisekarte.

