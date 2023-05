Concert rock Medjool Maison éclusière n°3, 13 mai 2023, Ernolsheim-Bruche.

Rock’n’roll concert by Medjool, with homemade burgers and a local organic refreshment stand. Accessible only by foot or by bike..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 20:30:00. EUR.

Maison éclusière n°3

Ernolsheim-Bruche 67120 Bas-Rhin Grand Est



Concierto de rock’n’roll a cargo de Medjool, con hamburguesas caseras y un puesto de refrescos ecológicos locales. Accesible solo a pie o en bicicleta.

Rock’n’Roll-Konzert von Medjool, mit hausgemachten Burgern und einem lokalen organischen Erfrischungsstand. Nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar.

