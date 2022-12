Ernesto B2B Carreidas Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le vendredi 30 décembre 2022

de 20h00 à 02h00

gratuit

B2B House all night long ! Ernesto & Carreidas vous invitent aux club des Disquaires pour une soirée pleine de groove et d’éclectisme. Le duo de DJs parisiens a fait ses armes sur la capitale cet été et revient en force pour enflammer le dancefloor à coup de pépites House, Disco, Broken Beat, Deep, Afro House et bien d’autres encore ! Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Ernesto B2B Carreidas

