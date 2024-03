ERNEST HEMINGWAY, AMERICAIN, 1899-1961 HOTEL LITTERAIRE LE SWANN Paris, lundi 6 mai 2024.

Le lundi 06 mai 2024

de 15h15 à 17h15

.Public adultes. payant

Montant de la participation : 40 €

Pourquoi lire Hemingway ? Pourquoi parler d’Hemingway ?

Parce que chez lui vous trouvez des thèmes récurrents comme la pêche, la nature, l’alcool, le voyage et l’écriture. Probablement parce qu’il met une part de lui-même dans chaque histoire. Il a laissé derrière lui une œuvre abondante et un impact durable sur la fiction du XXème siècle et reste incontestablement l’un des écrivains les plus connus du siècle.

HOTEL LITTERAIRE LE SWANN 11/15 RUE DE CONSTANTINOPLE 75008

