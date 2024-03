Ernest Guérin (1887-1952), peintre de la Bretagne Le Faouët, samedi 6 avril 2024.

La collection présentée offre un voyage au pays du peintre breton Ernest Guérin (1887-1952) dont l’art tout entier est consacré à la Bretagne. Fasciné par le Moyen Âge et ses légendes, il y puise son inspiration pour ses enluminures et également pour ses encadrements, élément indissociable de son œuvre. Profondément attaché à la culture régionale, l’artiste l’exprime dans la peinture de paysage et notamment dans la représentation aquarellée des pardons de Basse-Bretagne. La terre, la mer et le ciel y révèlent l’âme bretonne tout autant que les personnages qui sont, le plus souvent, réduits à de petites silhouettes colorées. Près de cent cinquante œuvres, dont certaines inédites, sont exposées. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-10-06

1A Rue de Quimper

Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne info@museedufaouet.fr

