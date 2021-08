Ernest et Célestine en ciné-concert – Saison ONPL lieu unique (le), 19 décembre 2021, Nantes.

Ciné-Concert famille / à partir de 5 ans – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Programme : Ernest et CélestineFilm d’animation réalisé par Stéphane Aubier, Vincent Patar et Benjamin Renner | 2012)D’après les albums de Gabrielle Vincent publiés par les éditions Casterman Musique composée par Vincent Courtois Chansons écrites par Thomas Fersen Orchestre National des Pays de la Loire Benjamin Moussay, direction Célestine qui vit dans un orphelinat sous la terre n’a pas d’autre choix, comme toutes les autres petites souris qui ont grandi avec elle, que de devenir dentiste… Alors, pour oublier cet avenir qui ne lui plaît pas, elle passe son temps à dessiner et nourrit en secret un autre rêve, celui de croquer un ours avec ses crayons de couleurs. Mais voilà, depuis toujours on lui répète que les ours et les souris ne peuvent pas s’entendre. Qu’importe ! S’aventurant à la surface de la Terre, elle rencontre Ernest, un clown et magicien qui, défiant toutes les conventions, l’accueille chez lui. Entre ces deux-là, l’alchimie opère immédiatement, laissant de côté les préjugés et les destinées toutes tracées. Interprétée en direct par les musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire, la musique de Vincent Courtois apporte une dimension poétique et émotionnelle toute particulière à cette douce histoire. Véritable parenthèse enchantée, Ernest et Célestine nous ramène aux fondamentaux que sont l’amitié, le respect de la différence et la nécessité d’aller au bout de ses rêves. Un moment de tendresse et de plaisir enfantin à partager en famille ! Durée : 1h20

