Ernest a 200 ans ! Maison Natale d’Ernest Renan Tréguier, mercredi 3 avril 2024.

Une partie du projet a été réalisé avec les élèves de 6ème C du Collège Ernest Renan, en compagnie des artistes graveurs Karine et Gaëlle Labbay de Tréguier. Les deux artistes ont accompagné le jeune public dans la production de visuels originaux illustrant un court texte de l’auteur.

Plusieurs mots clés issus du texte ont permis de choisir une thématique pour la réalisation des motifs qui vont d’abord être dessinés, reportés sur les plaques, puis gravés et imprimés.

L’autre partie des gravures réalisées par les élèves de CM2 de l’école Anatole Le Braz de Tréguier et les deux artistes graveurs Karine et Gaël Labbay qui les ont accompagnés dans la création de gravures illustrant la maison natale de l’écrivain. Au cours d’une visite découverte de la demeure, un meuble, un portrait, un buste, une caricature ou

même un détail de la maison elle-même ont alors fourni le sujet qui est dessiné, reporté sur une plaque,

gravé et enfin imprimé. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 14:00:00

fin : 2024-06-30 18:00:00

Maison Natale d’Ernest Renan 20 Rue Ernest Renan

Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne

