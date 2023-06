20 ANS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’ERNÉE Ernée, 24 juin 2023, Ernée.

Ernée,Mayenne

Cette année l’École de Musique de l’Ernée souffle ses 20 bougies, Rendez-vous le samedi 24 juin à l’espace Clair de Lune à Ernée pour festoyer gaiement !.

Ernée 53500 Mayenne



This year, the École de Musique de l?Ernée celebrates its 20th anniversary. Join us on Saturday, June 24th at the Espace Clair de Lune in Ernée for a merry party!

Este año, la École de Musique de l’Ernée celebra su 20º aniversario. Acompáñenos el sábado 24 de junio en el Espace Clair de Lune de Ernée para disfrutar de una alegre fiesta

Die Musikschule von Ernée feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Wir treffen uns am Samstag, den 24. Juni im Espace Clair de Lune in Ernée, um fröhlich zu feiern!

