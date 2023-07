Exposition Paul Tieman à l’Ermitage St Jean Ermitage Saint-Jean Chênehutte-Trèves-Cunault, 16 septembre 2023, Chênehutte-Trèves-Cunault.

Exposition Paul Tieman à l’Ermitage St Jean 16 et 17 septembre Ermitage Saint-Jean

Dans un cadre de verdure, on peut découvrir la chapelle du 11ème siècle convertie en ermitage au cours du 15ème siècle. de cette époque datent les peintures murales. Durant plus de trois siècles, ce fut un lieu de pélerinage important et un point d’attache pour les prédicateurs parcourant le pays.

Exposition de l’artiste Paul Tieman, l’Ermite éphémère et de la photographe Gabrielle Anna.

Ermitage Saint-Jean Saint-Jean, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire Pays de la Loire Chapelle romane du 12e s. Converti en hermitage vers le 15e s.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

CTC Koerber