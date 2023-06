Marchez dans les pas de Jeanne d’Arc, dans l’un de ses lieux de pèlerinage Ermitage de Notre-Dame de Bermont Greux, 16 septembre 2023, Greux.

Découverte d’un des lieux de pèlerinage de Jeanne d’Arc

À proximité de la maison natale de Jeanne d’Arc, vous pourrez découvrir l’un des lieux de pèlerinage qu’elle-même pratiquait, présent sur le territoire depuis plus d’un millénaire : la chapelle Notre-Dame de Bermont. Vous pourrez découvrir le lieu, le samedi et le dimanche, de manière autonome. Le samedi, une visite commentée est également organisée.

Ermitage de Notre-Dame de Bermont L’Ermitage de Notre-Dame de Bermont, 88630 Greux Greux 88630 Vosges Grand Est Située sur le territoire de la commune de Greux, la chapelle Notre-Dame de Bermont veille depuis plus de mille ans sur la vallée de la Meuse. Jeanne d’Arc aimait s’y rendre en pèlerinage, le samedi et souvent en semaine, afin d’offrir des cierges et des fleurs à Notre Dame, s’y recueillir et prier.

La chapelle de Bermont a été construite au XIème siècle avec un style gothique prédominant. La fondation de ce modeste sanctuaire se perd dans la nuit des temps, à l’ombre de saint Maurice et de saint Martin. Humble terre d’Eglise, témoin discret de l’histoire de France depuis Hugues Capet, l’ermitage de Bermont a survécu aux épreuves des siècles. En 1998, elle a été inscrite au titre des Monuments historiques, après la découverte de peintures murales du XVe siècle au niveau du chœur de l’Ermitage qui représente Jeanne d’Arc.

La commune de Greux se situe à l’Ouest du département des Vosges, limitrophe avec celui de la Meuse. Elle jouxte la commune de Domrémy-la-Pucelle, pays natal de Jeanne d’Arc, et partage – en tant que paroisse mère à l’époque – l’histoire liée à cette héroïne nationale.

Aujourd’hui, l’association Notre Dame de Bermont – sainte Jehanne d’Arc, a restauré et s’efforce de faire vivre ce modeste sanctuaire, dans le respect de son histoire et de sa tradition érémitique.

