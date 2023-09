Cet évènement est passé Exposition photos, visite du site et concerts Ermitage Conliège Catégories d’Évènement: Conliège

Jura Exposition photos, visite du site et concerts Ermitage Conliège, 16 septembre 2023, Conliège. Exposition photos, visite du site et concerts 16 et 17 septembre Ermitage Entrée libre | Participation libre pour les 2 concerts (au chapeau) Visite gratuite de l’Ermitage avec une exposition photos retraçant le travail des bénévoles au début de l’association œuvrant à la sauvegarde du site.

Au programme :

Concerts le samedi et le dimanche à 17h et participation libre « au chapeau »

Samedi : Le Duo Cuerdas

Dimanche : les Rusty Razors Ermitage 39570 Conliège Conliège 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté Visite de l’Ermitage, exposition photos des premières années de l’association retraçant l’engagement de bénévoles pour sauver et restaurer le site. Par Briod parking au niveau de la Chapelle de Coldre, accès par un chemain sur environ 400 mètres Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

Détails
Lieu Ermitage
Adresse 39570 Conliège
Ville Conliège

