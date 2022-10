Brahms, le souffle amoureux Ermitage Compostelle, 26 novembre 2022, Le Bouscat.

Vous assisterez à un spectacle original où s’entremêleront musique romantique de Johannes Brahms et lecture de ses correspondances avec le couple Schumann, ses grands amis. handicap moteur;handicap psychique mi;pi

« Brahms, le souffle amoureux »

Choeur, piano à 4 mains, comédien, mise en lumière

En alternance avec ces pièces pour chœur et piano, un comédien donnera vie aux sentiments admiratifs et affectueux de Johannes Brahms, en faisant une lecture émouvante de sa correspondance avec Clara et Robert Schumann, parents de Julie.

Danses hongroises, valses pour piano à quatre mains, Liebesliedervalzer (valses-chants-d’amour) qui tourbillonnent sur la gamme du sentiment amoureux, inquiet ou conquérant, douloureux ou léger… Un dialogue animé se noue entre le piano, souvent joué à quatre mains, et le chœur à une, deux, ou quatre voix sur de courts poèmes naïfs, sentimentaux et romantiques adaptés de textes russes, polonais ou hongrois par Georg F. Daumer… Une nature idéalisée s’y fait miroir de l’âme et de ses transports, et l’influence hongroise assouvit le besoin romantique d’exotisme de Brahms.

Populaires et savantes à la fois, vivantes et variées, ces valses tirent leur énergie du Ländler, une danse traditionnelle où les couples s’enlacent sur un rythme à trois temps, popularisée en Allemagne à la fin du XVIII° siècle.

L’écriture pour piano à quatre mains enchantera ces pièces instrumentales ou chantées, en associant des hauteurs extrêmes, en démultipliant les possibilités d’expression des pianistes et en donnant à leur instrument une dimension quasi-orchestrale. Comment Brahms aurait-il pu se passer de cette richesse d’écriture, lui dont Schuman disait « Son jeu, empreint de génie changeait le piano en un orchestre de voix douloureuses et triomphantes » ?

Ce sont les quartettes des opus 92 et 112 qui clôtureront le concert, avec des Lieder de la maturité, plus complexes et plus libérés de l’influence du chant populaire.

C’est avec la complicité du comédien Olivier Galinou que ce spectacle prendra vie, grâce à une véritable immersion dans les échanges entre Johannes Brahms, Clara et Robert Schuman, trois interprètes et compositeurs d’exception, qui ont partagé un intense bouillonnement créatif et mille sentiments d’admiration et d’affection.



