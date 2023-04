Promenade-conseil « une roseraie au naturel » Château de Mesnil Geoffroy, 9 juillet 2023, Ermenouville.

Promenade-conseil « Entretien des rosiers : une roseraie au naturel, trucs et astuces faciles »

Utiliser du marc de café, des algues, quels engrais naturels, utiliser ou non des paillis, cendres de bois et réponse à toutes vos questions.

A 16h, dans la jardin du château de Mesnil Geoffroy..

2023-07-09 à 16:00:00

Château de Mesnil Geoffroy

Ermenouville 76740 Seine-Maritime Normandie



Advice walk « Rose care: a natural rose garden, easy tips and tricks »

Use coffee grounds, seaweed, what natural fertilizers, use or not mulch, wood ashes and answer to all your questions.

At 4pm, in the garden of the Mesnil Geoffroy castle.

Paseo de consejos « Cuidado de las rosas: una rosaleda natural, trucos y consejos fáciles »

Utilizar posos de café, algas, qué abonos naturales emplear, utilizar o no mantillo, cenizas de madera y respuestas a todas sus preguntas.

A las 16:00 h, en el jardín del castillo de Mesnil Geoffroy.

Beratungsspaziergang « Rosenpflege: Ein Rosengarten auf natürliche Weise, einfache Tipps und Tricks »

Kaffeesatz und Algen verwenden, welche natürlichen Dünger, Mulch verwenden oder nicht, Holzasche und Antworten auf alle Ihre Fragen.

Um 16 Uhr im Garten des Schlosses von Mesnil Geoffroy.

