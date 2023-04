Rendez-vous au jardin « Le jardin du château de Mesnil Geoffroy » Château de Mesnil Geoffroy, 3 juin 2023, Ermenouville.

Visite commentée des jardins du château de Mesnil -Geoffroy, astuces d’un jardinier pour soigner les plantes, les roses et les fleurs.

Ambiance musicale pour profiter de la nature en se reposant au parc.

A 16h, dans la jardin du château de Mesnil Geoffroy..

Château de Mesnil Geoffroy

Ermenouville 76740 Seine-Maritime Normandie



Guided tour of the gardens of the Mesnil-Geoffroy castle, tips from a gardener to care for plants, roses and flowers.

Musical atmosphere to enjoy nature while relaxing in the park.

At 4pm, in the garden of the castle of Mesnil Geoffroy.

Visita guiada a los jardines del Château de Mesnil-Geoffroy, consejos de un jardinero para el cuidado de plantas, rosas y flores.

Ambiente musical para disfrutar de la naturaleza mientras se relaja en el parque.

A las 16:00 h, en el jardín del castillo de Mesnil Geoffroy.

Kommentierte Besichtigung der Gärten des Schlosses Mesnil -Geoffroy, Tipps eines Gärtners zur Pflege von Pflanzen, Rosen und Blumen.

Musikalische Umrahmung, um die Natur zu genießen, während man sich im Park ausruht.

Um 16 Uhr im Garten des Schlosses von Mesnil Geoffroy.

