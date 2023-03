Balade nature – La Nature de Rousseau écrite par Emmanuel… Ermenonville Ermenonville Catégories d’Évènement: Ermenonville

Oise Ermenonville . La nature n’est pas seulement réservée aux naturalistes mais aussi aux flâneurs, aux penseurs et aux curieux tout simplement… Biodiversité et philosophie vous seront mélangés pour un cocktail de bonne humeur et d’échanges ! A savourer naturellement ! Prévoir des chaussures de marche. Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org En partenariat avec le Département de l’Oise, dans le cadre de la Fête de la nature. reservation@cen-hautsdefrance.org +33 3 22 89 63 96 https://www.cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/la-nature-de-rousseau-ecrite-par-emmanuel Ermenonville

