À l’occasion de la fête de la musique, le dFi propose une dizaine de concerts gratuits se déroulant dans des lieux emblématiques de la vieille ville d’Erlangen.

Ce moment fédérateur et festif mettra en lumière les jumelages avec la présence d’artistes originaires de Nouvelle-Aquitaine (St Graal, Jimmy Magardeau, Dany Tollemer), de Rennes (Tekemat, Looshan) mais aussi de Beşiktaş (Alper Asan), ville partenaire d’Erlangen, qui se produiront aux côtés de Gabriel Saglio, Fusibles et dentelle, Aalma Dili, Adèle et Robin et Trish.

Le festival sera lancé par une soirée de lancement « le before » le 20 juin au Food Klub, pendant laquelle des professionnel.le.s des secteurs musicaux et associatifs pourront échanger avec les artistes programmés à la fête de la musique. Un volet pédagogique accompagnera également l’événement avec des ateliers scolaires animés les 22 et 23 juin par certains des groupes invités.

Pour plus d’informations sur les horaires et lieux des concerts, rendez-vous sur le site dédié à l’évènement.

2023-06-21T17:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

