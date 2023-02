ERJA LYYTINEN 1PART JESSIE LEE AND THE ALCHEMISTS PAUL B. – MASSY, 30 mai 2023, MASSY.

ERJA LYYTINEN 1PART JESSIE LEE AND THE ALCHEMISTS PAUL B. – MASSY. Un spectacle à la date du 2023-05-30 à 20:30. Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

ATMAC Lic. 1-PLATESV-R-2022-04745 Erja Lyytinen incarne le futur ! C’est le grand Carlos Santana qui le dit lui-même… et nous ne pouvons qu’approuver cette affirmation. La guitariste et chanteuse finlandaise sort son tout premier album, « Attention ! » en 2002 et la mise en garde était justifiée. Très vite, l’artiste sort du lot et se fait remarquer par sa technique de slide, développant un palmarès qui ne va cesser de s’étoffer. Toujours en 2002, elle fait la première partie de Robert Plant, puis enchaine les albums et reçoit même l’award de la meilleure guitariste de blues en 2017 devant Joe Bonamassa aux European Blues Awards, sans parler de sa présence évidente au Music Hall of Fame finlandais. Décidemment rien ne l’arrête puisqu’elle s’apprête désormais à sortir son neuvième album studio « Waiting For The Daylight » en octobre 2022. Nous patientons d’ici là avec le single « Bad Seed » dévoilé cet été, qui est un concentré de tout ce qui fait l’exceptionnel talent d’Erja Lyytinen : sa voix puissante, son fidèle bottleneck et ses riffs chargés en groove, ses pointes de pop-rock et ce brin de country blues qui donne diablement envie de s’agiter ! Tout cela nous fait dire que les trois années qui nous séparent de son précédent opus valaient bien l’attente… Il nous tarde maintenant de découvrir la guitare héroïne sur scène ! Pour ouvrir cette soirée, le blues explosif de Jessie Lee & the Alchemists va vous plaire ! Qualifié « d’espoir de la scène blues européenne », le quintet d’alchimistes a frappé fort en 2021 avec un deuxième album « Let it Shine », révélant toute sa palette musicale mêlant blues rock, soul et jazz. Erja Lyytinen Erja Lyytinen

PAUL B. – MASSY MASSY 6 ALLÉE DU QUÉBEC Essonne

