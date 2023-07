CONCOURS DE PÉTANQUE, BAL & FEU D’ARTIFICE Érize-Saint-Dizier, 22 juillet 2023, Érize-Saint-Dizier.

Érize-Saint-Dizier,Meuse

Journée festive à Érize-Saint-Dizier. Au programme :

– à partir de 14h, un concours de pétanque en doublette, ouvert à tous,

– à 22h, retraite aux flambeaux

– à 23h, feu d’artifice

Un bal avec restauration est également prévu.. Tout public

Samedi 2023-07-22 23:00:00 fin : 2023-07-22 . EUR.

Érize-Saint-Dizier 55000 Meuse Grand Est



Festive day in Érize-Saint-Dizier. On the program:

– from 2pm, a petanque competition in doublette, open to all,

– at 10 pm, torchlight procession

– at 11 pm, fireworks

A ball with catering is also planned.

Un día de fiesta en Érize-Saint-Dizier. En el programa:

– a partir de las 14:00 h, concurso de petanca para dos, abierto a todos,

– a las 22:00 h, desfile de antorchas

– a las 23 h, fuegos artificiales

También está previsto un baile con catering.

Festlicher Tag in Érize-Saint-Dizier. Auf dem Programm stehen:

– ab 14 Uhr, ein Boule-Wettbewerb im Doppelpack, offen für alle,

– um 22 Uhr, Fackelzug

– um 23 Uhr, Feuerwerk

Ein Ball mit Verpflegung ist ebenfalls vorgesehen.

Mise à jour le 2023-07-04 par OT COEUR DE LORRAINE