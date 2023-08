ENDURO DU MOTO CLUB DE MAZEL Érize-la-Petite, 10 septembre 2023, Érize-la-Petite.

Érize-la-Petite,Meuse

7e édition de l’enduro organisé par le Moto Club de Mazel à Érize-la-Petite.

Compétition comptant pour le Championnat Grand Est et Hauts de France d’enduro ZUE.

Buvette et petite restauration sur place.

Accès gratuit sur les 3 spéciales chronométrées, venez nombreux !

Un bel évènement de Moto TT en Lorraine !. Tout public

Dimanche 2023-09-10 fin : 2023-09-10 . 0 EUR.

Érize-la-Petite 55260 Meuse Grand Est



7th edition of the enduro organized by the Moto Club de Mazel in Érize-la-Petite.

Competition counting towards the Grand Est and Hauts de France ZUE enduro championships.

Refreshment bar and snacks on site.

Free access to the 3 timed special stages, so come one, come all!

A great Moto TT event in Lorraine!

7ª edición del enduro organizado por el Moto Club de Mazel en Érize-la-Petite.

Competición puntuable para los campeonatos de enduro Grand Est y Hauts de France ZUE.

Bar y tentempiés in situ.

Acceso gratuito a las 3 especiales cronometradas, así que ¡vengan todos!

¡Un gran evento Moto TT en Lorena!

7. Ausgabe des Enduros, das vom Moto Club de Mazel in Érize-la-Petite organisiert wird.

Der Wettbewerb zählt für die Enduro-Meisterschaft Grand Est und Hauts de France ZUE.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Freier Zugang zu den 3 Sonderprüfungen mit Zeitmessung, kommen Sie zahlreich!

Ein schönes Moto TT-Event in Lothringen!

