L’INDUSTRIE FORME ET RECRUTE ERIP SAINT YRIEIX-FOYER RURAL SAINT LEONARD DE NOBLAT Dunkerque Catégories d’Évènement: Dunkerque

Nord L’INDUSTRIE FORME ET RECRUTE ERIP SAINT YRIEIX-FOYER RURAL SAINT LEONARD DE NOBLAT Dunkerque, 11 octobre 2023, Dunkerque. L’INDUSTRIE FORME ET RECRUTE Mercredi 11 octobre, 14h30 ERIP SAINT YRIEIX-FOYER RURAL SAINT LEONARD DE NOBLAT GRATUIT OUVERT A TOUS : scolaires, salariés, demandeurs d’emploi… ERIP SAINT YRIEIX-FOYER RURAL SAINT LEONARD DE NOBLAT rue Roger Salengro Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 82 14 01 42 »}, {« type »: « email », « value »: « eripsudhautevienne@mlr87.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T14:30:00+02:00 – 2023-10-11T16:00:00+02:00

2023-10-11T14:30:00+02:00 – 2023-10-11T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Dunkerque, Nord Autres Lieu ERIP SAINT YRIEIX-FOYER RURAL SAINT LEONARD DE NOBLAT Adresse rue Roger Salengro Ville Dunkerque Departement Nord Lieu Ville ERIP SAINT YRIEIX-FOYER RURAL SAINT LEONARD DE NOBLAT Dunkerque latitude longitude 51.036037;2.374649

ERIP SAINT YRIEIX-FOYER RURAL SAINT LEONARD DE NOBLAT Dunkerque Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dunkerque/