Terrasson-Lavilledieu Créer ou reprendre une entreprise – conférence ESS ERIP Mission Locale Périgord noir (Terrasson) Terrasson-Lavilledieu, 12 octobre 2023, Terrasson-Lavilledieu. Créer ou reprendre une entreprise – conférence ESS Jeudi 12 octobre, 09h00 ERIP Mission Locale Périgord noir (Terrasson) entrée libre – inscription souhaitée Une matinée pour mieux connaître les processus de la création d’entreprise. Plusieurs professionnels seront à votre disposition pour vous présenter leurs missions et répondre à vos questions. Présence des associations de prêt d’honneur, de Pole emploi, d’un comptable, des chambres consulaires, des coopératives d’activité etc… Informations au 05 53 31 56 00 – entrée libre – entretiens confidentiels Vous envisagez de créer une entreprise qu’elle soit association, coopérative ou autre en respectant des valeurs sociales fortes et en répondant à un besoin de votre territoire ? Solidarité, coopération et utilité sociale font partis de votre cahier des charges ? Vous êtes un groupe de salariés qui envisage la reprise de votre entreprise ? Votre projet pourrait peut-être être reconnu comme faisant partie de l’ Economie Sociale et Solidaire (ESS) . Vous vous demandez : o L’ESS c’est quoi ?

o Quel accompagnement ? Nous vous invitons à assister à une mini conférence de 9h à 10 h 30 participative animée par Nicolas Perez de la CRESS qui vous donnera les pistes pour répondre à ces questions mais également comment – Construire votre projet – Identifier les partenaires pouvant vous aider – Identifier les financements possibles – Répondre à vos questions Une partie de la rencontre sera consacrée à des témoignages et échanges avec des créateurs d’entreprises de l’ESS ERIP Mission Locale Périgord noir (Terrasson) 58 av jean Jaurès 24120 Terrasson Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=154482 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T09:00:00+02:00 – 2023-10-12T13:00:00+02:00

Détails
ERIP Mission Locale Périgord noir (Terrasson)
Adresse 58 av jean Jaurès 24120 Terrasson
Ville Terrasson-Lavilledieu

