Libourne Rallye des métiers de la santé et des services à la personne ERIP Libourne – Mission Locale du Libournais Libourne, 14 septembre 2023, Libourne. Rallye des métiers de la santé et des services à la personne Jeudi 14 septembre, 14h00 ERIP Libourne – Mission Locale du Libournais Tout public Gratuit Rallye des métiers de la santé et des services à la personne Découverte métiers à travers plusieurs animations : escape game, casques réalité virtuelle, simulation de vieillissement. Echange avec des professionnels du secteur. ERIP Libourne – Mission Locale du Libournais 189 avenue du Maréchal Foch 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « eripdulibournais@mission-libourne.asso.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-14T14:00:00+02:00 – 2023-09-14T17:00:00+02:00

