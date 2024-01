Atelier Mobilité internationale ERIP de Limoges (mission locale) Limoges, 18 janvier 2024, Limoges.

Atelier Mobilité internationale Envie de partir à l’étranger, mais tu ne sais pas comment, ni quoi faire ? Participe à cette session d’information à Limoges pour découvrir toutes les opportunités de départ pour l’international ! Jeudi 18 janvier, 17h30 ERIP de Limoges (mission locale) Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-18T17:30:00+01:00 – 2024-01-18T19:00:00+01:00

Fin : 2024-01-18T17:30:00+01:00 – 2024-01-18T19:00:00+01:00

Envie de partir à l’étranger, mais tu ne sais pas comment, ni quoi faire ? Participe à cette session d’information sur les dispositifs de mobilité internationale.

Info Jeunes Limoges te guidera dans les différentes opportunités qui s’offrent à toi. Études, stage, volontariat, bénévolat, emploi, au pair… il existe de nombreux dispositifs pour partir à l’étranger.

Quand ? Jeudi 18 janvier 2024 à 17h30

Où ? ERIP de Limoges – Mission locale / 31 avenue Baudin, 87000 Limoges

Ouvert à tous, gratuit, entrée libre et sans inscription

NB : Cet atelier te donnera de premières pistes avant la tenue du grand Forum « Partir à l’étranger », organisé par Info Jeunes Limoges et ses partenaires et prévu le Mercredi 7 février 2024 à la Faculté de Droit et des Sciences économiques à Limoges. A l’occasion de ce forum, tu pourras rencontrer de nombreux professionnels qui te guideront dans ton projet de départ à l’étranger : https://www.infojeunes-na.fr/agenda/forum-partir-a-letranger-2024

Pour plus d’infos :

Alicia BEUCHER NEGREMONT

06 46 37 89 48 / alicia.beucher@crijna.fr

ERIP de Limoges (mission locale) 31 avenue Baudin, 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

