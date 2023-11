Atelier « Année de césure : année unique ! » ERIP de Limoges (mission locale) Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Atelier « Année de césure : année unique ! » ERIP de Limoges (mission locale) Limoges, 27 novembre 2023, Limoges. Atelier « Année de césure : année unique ! » Lundi 27 novembre, 17h30 ERIP de Limoges (mission locale) Accès gratuit et sans inscription Tu as besoin d’une pause, de redéfinir ton parcours ou de changer de cadre tout en restant actif.ve ?

Découvre les solutions pour profiter à fond de ton année de césure ! Que ce soit une année de césure post-bac, pendant tes études ou avant de te lancer dans la vie active, Info Jeunes Limoges te présentera toutes les opportunités qui s’offrent à toi en France ou à l’étranger. Rdv le Lundi 27 novembre 2023 à 17h30 à l’ERIP de Limoges (bâtiment de la mission locale, 31 avenue Baudin, 87000 Limoges) ! Atelier gratuit, sans inscription et en accès libre.

Plus d'informations au 05 55 10 08 00

ERIP de Limoges (mission locale)
31 avenue Baudin, 87000 Limoges

