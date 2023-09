ATELIER DES IDEES DES METIERS ERIP AGENAIS ALBRET CONFLUENT Agen Catégories d’Évènement: Agen

Lot-et-Garonne ATELIER DES IDEES DES METIERS ERIP AGENAIS ALBRET CONFLUENT Agen, 10 octobre 2023, Agen. ATELIER DES IDEES DES METIERS Mardi 10 octobre, 14h00 ERIP AGENAIS ALBRET CONFLUENT GRATUIT OUVERT A TOUS Lors des différentes étapes, vous allez répondre aux questionnaires d’intérêts et découvrir les familles de métiers qui vous « ressemblent » le plus. Ces résultats traduisent vos intérêts en métiers et vous permettent de découvrir de nombreuses professions que vous ne connaissez pas. Vous aurez accès à plus de 1400 fiches-métiers. Elles seront un point d’appui pour vous aider à construire votre projet d’orientation. ERIP AGENAIS ALBRET CONFLUENT 78 BD Sylvain DUMON 47000 AGEN Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=93007 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T14:00:00+02:00 – 2023-10-10T16:30:00+02:00

