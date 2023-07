Visites guidées du village d’Eringes Eringes Éringes, 16 septembre 2023, Éringes.

Visites guidées du village d'Eringes 16 et 17 septembre

Pour la première fois, Eringes s’ouvre au public à travers une exposition sur l’histoire du village en visite libre le samedi ainsi que des vistes guidées à 10h30 et à 14h le dimanche.

Le circuit de visites guidées vous plongera en 1119, date à laquelle le seigneur de Montbard acquiert Eringes. Quelques années plus tard, le territoire d’Eringes est donné aux cisterciens de l’abbaye de Fontenay, par Raynard de Montbard, oncle de saint Bernard. Le circuit vous emmènera des remparts et de leurs tours d’enceinte à la chapelle construite par les cisterciens et dédiée à saint Barthélemy jusqu’au lavoir.

Eringes 21500 Eringes Éringes 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 84 72 09 18 https://eringespatrimoineenviron.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100093301898529 https://eringespatrimoineenviron.fr/ Eringes est l’un des rares villages fortifiés du département, de par sa situation géographique entre Auxois et Châtillonnais. Eringes, Aringia, dont le nom signifierait grange, c’est-à-dire petite exploitation agricole, fut acquis en 1119 par le seigneur de Montbard qui le céda peu de temps après à l’abbaye de Fontenay, en 1123, date probable de la construction de la chapelle par les cisterciens, dédiée à saint Barthélemy.

En 1567, l’abbaye de Fontenay est ravagée par les guerres de religion. C’est la période probable de la construction du mur d’enceinte qui protège les habitants des bandes et des exactions des troupes armées. parking gratuit.

