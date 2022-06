Eriko Renaud Arima, 28 août 2022, .

Eriko Renaud Arima



2022-08-28 17:00:00 – 2022-08-28

Un festival de piano itinérant.



Pianiste, Eriko Renaud Arima commence le piano à l’âge de 4 ans, et à 11ans, entre au collège musical de Kunitachi ( Tokyo ).



Après avoir été diplômée de l’université musicale de Kunitachi, elle part en France pour suivre des cours de piano de Jeannine Bonjean (élève d’Alfred Cortot ) à l’Ecole Normale de Musique de Paris.



Diplômée de piano et de musique de chambre de l’Ecole Normale et du conservatoire de Ville d’Avray, elle s’installe à Cornillon-Confoux, et monte une association en 2007 avec son mari, Jean-Michel Renaud qui est aussi pianiste.



Tout en donnant des cours de piano au sein de son association Musicadanse et au conservatoire de Salon de Provence, Eriko se produit dans divers concerts.



Passionnée par le monde des enfants, elle dessine et se produit régulièrement en concert « conte musical » depuis 2011. Le spectacle Musi Kamishibaï a été invité dans plusieurs écoles, médiathèques et des festivals depuis 2013.



Au programme de « Musi Kamishibaï » – Conté par Benjamin Igout :



• La petite sirène : Texte de Hans Christian Andersen Illustration de Chihiro Iwasaki Musique de Chihiro Todoroki

Le conte d’Andersen (1805-1875) présenté par l’illustration de Chihiro Iwasaki (1918-1974) célèbre illustratrice japonaise avec la musique de Chihiro Todoroki, jeune compositrice d’aujourd’hui. Une histoire fantastique et éphémère, comme des bulles de savons…



• Tanabata : Musique d’Akira Ifukube et de Karen Tanaka Illustration d’Eriko

Au Japon, le 7e jour du 7e mois est célébré la fête des étoiles et des bambous, appelée « Tanabata » qui vient d’une légende chinoise où tous les vœux se réalisent.



Une co-production Arts et Musiques en Provence & La Cie Nine Spirit.

Piano en Fleurs est un festival itinérant mettant chaque année à l’honneur un jardin d’exception par des concerts de pianistes d’exception.

Un festival de piano itinérant.



Pianiste, Eriko Renaud Arima commence le piano à l’âge de 4 ans, et à 11ans, entre au collège musical de Kunitachi ( Tokyo ).



Après avoir été diplômée de l’université musicale de Kunitachi, elle part en France pour suivre des cours de piano de Jeannine Bonjean (élève d’Alfred Cortot ) à l’Ecole Normale de Musique de Paris.



Diplômée de piano et de musique de chambre de l’Ecole Normale et du conservatoire de Ville d’Avray, elle s’installe à Cornillon-Confoux, et monte une association en 2007 avec son mari, Jean-Michel Renaud qui est aussi pianiste.



Tout en donnant des cours de piano au sein de son association Musicadanse et au conservatoire de Salon de Provence, Eriko se produit dans divers concerts.



Passionnée par le monde des enfants, elle dessine et se produit régulièrement en concert « conte musical » depuis 2011. Le spectacle Musi Kamishibaï a été invité dans plusieurs écoles, médiathèques et des festivals depuis 2013.



Au programme de « Musi Kamishibaï » – Conté par Benjamin Igout :



• La petite sirène : Texte de Hans Christian Andersen Illustration de Chihiro Iwasaki Musique de Chihiro Todoroki

Le conte d’Andersen (1805-1875) présenté par l’illustration de Chihiro Iwasaki (1918-1974) célèbre illustratrice japonaise avec la musique de Chihiro Todoroki, jeune compositrice d’aujourd’hui. Une histoire fantastique et éphémère, comme des bulles de savons…



• Tanabata : Musique d’Akira Ifukube et de Karen Tanaka Illustration d’Eriko

Au Japon, le 7e jour du 7e mois est célébré la fête des étoiles et des bambous, appelée « Tanabata » qui vient d’une légende chinoise où tous les vœux se réalisent.



Une co-production Arts et Musiques en Provence & La Cie Nine Spirit.

dernière mise à jour : 2022-06-14 par