Erika de Casier La Gaîté Lyrique Paris, jeudi 23 mai 2024.

Erika de Casier Erika de Casier annonce un troisième album et une tournée : RDV en mai dans la Grande salle de la Gaîté Lyrique ! Jeudi 23 mai, 19h30 La Gaîté Lyrique Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-23T19:30:00+02:00 – 2024-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2024-05-23T19:30:00+02:00 – 2024-05-23T23:30:00+02:00

Née au Portugal d’une mère belge et d’un père cap-verdien, Erika de Casier a grandi au Danemark dès l’âge de huit ans. Elle a obtenu une maîtrise au prestigieux Conservatoire de musique rythmique de Copenhague. En 2019 elle sortait Essentials , un premier disque sur son propre label Independant Jeep Music puis rejoignait l’écurie anglaise 4AD en 2021 pour l’album Sensational . Après une tournée mondiale et des collaborations avec NewJeans ou Dua Lipa, elle publie son nouveau disque, Still avec les participations de Blood Orange, Shygirl et They Hate Change, Nick León, Jonathan Jull Ludvigsen, Carl Emil Johansen, Niels Kirk, Christian Rhode Lindinger, Kirsten Nyhus Janssen et Tobias Sachse.

Entre R&B, garage, house et drum’n’ bass, Erika de Casier décline les étapes de la relation amoureuse, de la rencontre à la rupture, et toujours en compagnie de Natal Zaks, alias DJ Central, le producteur house danois qui a collaboré avec elle sur la réalisation de chacun de ses albums.

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 01 51 51 https://gaite-lyrique.net/ https://www.facebook.com/gaitelyrique/;https://twitter.com/gaitelyrique?lang=fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.gaite-lyrique.net/evenement/erika-de-casier »}] La Gaîté Lyrique est le lieu des cultures à l’ère du numérique. Ouverte à tous pour visiter une exposition, voir un concert, boire un verre, ou jouer aux jeux vidéo, la Gaîté Lyrique pense le quotidien et dessine l’avenir. Au croisement de la création, de l’innovation et des cultures numériques, elle transcende les genres et explore les musiques actuelles, les arts visuels, le cinéma, le jeu, le design, le web… Lieu d’échange et de découverte en plein cœur de Paris, elle défriche les nouvelles formes d’art et témoigne de l’effervescence de demain.

concert

Erika de Casier