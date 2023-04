Erik Truffaz » Rollin’ & Clap » / Odéon Théâtre de l’Europe Odéon Théâtre de l’Europe, 15 mai 2023, Paris.

Le lundi 15 mai 2023

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant

Tarif Carré Or : 85 €

Catégorie 2 : 29 €

Catégorie 3 : 19 €

Catégorie 4 : 15 €

Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris propose chaque année en mai, depuis 22 ans, au cœur du Paris culturel et artistique, des concerts uniques dans des lieux exceptionnels.

Erik TRUFFAZ

QUAND LES MUSIQUES DU CINÉMA FRANÇAIS FONT VIBRER L’UN DES PLUS BEAUX THÉÂTRES

Le trompettiste franco-suisse Erik Truffaz est indéniablement l’un des musiciens les plus brillants de sa génération. Référence incontournable du jazz mondial, son style est souvent comparé à celui de Miles Davis, et sa musique est animée par la fusion et la découverte sonores.

En 2023, Erik Truffaz sort son dix-septième album en deux volets, « Rollin‘ » au printemps et « Clap » à l’automne.

Pour ce nouveau projet, l’explorateur s’est immiscé dans les films de sa vie et revisite avec sa touche unique certaines des plus grandes pièces musicales de l’âge d’or du cinéma français : Les tontons flingueurs, Fantomas, Le Casse, La Strada, Ascenseur pour l’échafaud, One Silver Dollar…

Qui a déjà vu Erik Truffaz sur une scène comprendra qu’il est un acteur de série noire, le chapeau de feutre, le long corps d’escogriffe, et le souffle aérien et cinématographique. En allant chercher dans ses mémoires de cinéphile, d’amoureux et d’enfant, il fomente un hommage du jazz à la pellicule qu’il illumine et c’est un festin de compositeurs qu’il nous offre : Nino Rota, Michel Magne, Ennio Morricone, Alain Romans chez Jacques Tati, Philippe Sarde…

À l’occasion de ce concert événement de sortie d’album, il jouera en avant-première certains titres de « Clap ». « Rollin’ & Clap » est aussi l’avènement d’un remarquable nouveau quintet avec son acolyte de toujours, Marcello Giuliani, dont la basse s’en remet à l’acoustique, les anciens fûts de Raphaël Chassin, les claviers minés d’Alexis Anérilles et la guitare incandescente de Matthis Pascaud.

Dans le sublime théâtre à l’italienne de l’Odéon, qui se prête parfaitement au projet, le trompettiste et son gang vont magnifier ces mélodies émouvantes et reconnaissables qui nous ont fait rêver, rire et pleurer. Un régal de sons et d’images !

Erik Truffaz : trompette / Marcello Giuliani : basse / Alexis Anérilles : claviers / Matthis Pascaud : guitare / Raphaël Chassin : batterie

Odéon Théâtre de l’Europe Place de l’Odéon 75006 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/2188715731337649 https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis https://festivaljazzsaintgermainparis.com/billetterie/

© Vincent Guignet Erik Truffaz, » Rollin’ & Clap »