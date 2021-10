Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Erik Truffaz Quartet Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Erik Truffaz Quartet Saint-Malo, 19 novembre 2021, Saint-Malo.

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Concert proposé en partenariat avec La Fabrique à Concert. Erik Truffaz présente “Lune Rouge”, son dernier opus en quartet avec ses compagnons de longue date, Marcello Giuliani et Benoît Corboz, rejoints par le batteur Arthur Hnatek.

info@lanouvellevague.org +33 2 99 19 00 20 https://lanouvellevague.org/

Si la formule à quatre est rodée, le projet n’en est pas moins guidé par une soif de nouveauté partagée. Lune Rouge est un projet jazz qui fait de nombreuses incartades dans d’autres mondes, ceux de la pop, du rock, de l’électro. La Nouvelle Vague La Découverte Saint-Malo

