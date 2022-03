Erik Truffaz Quartet | Lune rouge 1ère partie Quartet Nefertiti Amiens, 17 mars 2022, Amiens.

Erik Truffaz Quartet | Lune rouge 1ère partie Quartet Nefertiti Amiens

2022-03-17 – 2022-03-17

Amiens Somme

Erik Truffaz, trompettiste de génie et pionnier de l’électro jazz offre une rêverie musicale aux accents cosmiques.

Trompettiste lyrique, Erik Truffaz invente une musique « à la croisée des mondes », riche de toutes les mémoires du jazz et définitivement ouverte à l’air du temps. Constamment en quête de l’équilibre idéal entre séduction mélodique et sophistication formelle, le trompettiste et ses acolytes proposent un univers aux multiples influences puisant ses grooves et ses sonorités autant dans le hip-hop, l’électro et le rock que dans le jazz. Évoquant tour à tour le nomadisme multiculturel de Don Cherry, l’abstraction lyrique de Miles Davis, leur musique se développe en ambiances sonores envoûtantes, pulsées de boucles rythmiques hypnotiques, tandis que plane, onirique, le murmure feutré et contemplatif de la trompette.

Lauréat du dispositif Jazz Migration il y a deux saisons, élu “ meilleur groupe de l’année ” lors de l’édition 2019 de l’Euroradio Jazz Competition, le Nefertiti Quartet est probablement l’une des petites formations les plus talentueuses et originales à avoir vu le jour dernièrement dans le champ du jazz français.

TARIF 3 · 11 À 29€

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 21 OCTOBRE

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 9 NOVEMBRE

+33 3 22 97 79 79 https://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison-21-22/erik-truffaz-quartet-lune-rouge/

Amiens

