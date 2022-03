Erik Satie, Trio, Vieille Orchestre Centre d’animation Soupetard, 26 avril 2022, Toulouse.

Installations poétiques et mécaniques —————————————- **Cie 36 du mois** _Jukebox Erik Satie_ est un petit théâtre autonome accueillant un pianiste articulé, à barbichette et lorgnons, animé par des moteurs et des machins. Entre coffre à jouets du XIXe siècle et gadget high-tech hors norme, ce jukebox en vieux bois vernis, ouvert aux choix du public et proposant à ce jour une trentaine de morceaux de Satie, est aussi un musée dont on fait le tour par les six côtés et les sept fenêtres, une boîte à musique, à malice, à surprises, à magie et à souvenirs. Il y a aussi un piano droit et un piano jouet. L’artisanat du geste est apparent, les objets arborent une patine éloquente, la foule de détails donnent envie de s’y balader. Mais qu’on ne s’y trompe pas : l’ensemble est totalement sous contrôle actionné par ordinateur au millimètre près. Une mécanique de précision qui crée des mini-univers poétiques. En lien avec l’installation ————————— Stage enfants « création pantin numérique », samedi 21 mai 9h30-12h30, avec Emmanuel Audibert

Centre d’animation Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



