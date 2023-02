ERIK PARKER MAGIE, ILLUSION, MENTALISME THEATRE DAUDET SIX FOURS LES PLAGES Catégories d’Évènement: Six-Fours-les-Plages

ERIK PARKER MAGIE, ILLUSION, MENTALISME THEATRE DAUDET, 21 avril 2023, SIX FOURS LES PLAGES. Un spectacle à la date du 2023-04-21 (2023-04-21 au ) 14:30. Tarif : 14.0 à 14.0 euros. Un spectacle 100% Famille destiné aussi bien aux parents qu'aux enfants. Un savant mélange d'illusions et de Mentalisme. Venez assister à des expériences marquantes et bluffantes réalisées avec une touche d'humour sans jamais se prendre au sérieux. Nos artistes auront besoin de votre participation (Parents et Enfants) vous repartirez avec des souvenirs impérissables. Des artistes drôles, attachants et proches de leur public. Ils sauront vous faire entrer dans leur univers magique. Devenez les acteurs de ce spectacle unique. Votre billet est ici THEATRE DAUDET SIX FOURS LES PLAGES ave De Lattre de Tassigny Var

Détails Catégories d'Évènement: Six-Fours-les-Plages, Var Autres Lieu THEATRE DAUDET Adresse ave De Lattre de Tassigny Ville SIX FOURS LES PLAGES Tarif 14.0-14.0

