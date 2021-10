Ramonville-Saint-Agne Médiathèque Simone-de-Beauvoir Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Erik Orsenna : “Madame Bâ” et “Mali, ô Mali” Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Erik Orsenna : “Madame Bâ” et “Mali, ô Mali” Médiathèque Simone-de-Beauvoir, 18 novembre 2021, Ramonville-Saint-Agne. Erik Orsenna : “Madame Bâ” et “Mali, ô Mali”

Médiathèque Simone-de-Beauvoir, le jeudi 18 novembre à 18:00

Quinze ans après ‘L’Exposition coloniale’, Erik Orsenna revient à l’Afrique… 1- Madame Bâ, une institutrice malienne, au caractère bien trempé, a une façon toute personnelle de remplir un formulaire de demande de visa pour la France. Pour rejoindre son petit-fils, elle adresse au Président de la République avec l’aide d’un avocat-scribe, une véritable autobiographie détaillée et circonstanciée s’étalant sur des centaines de pages ! 2- Résidant finalement en France, Madame Bâ , grâce à sa notoriété, est rappelée dans son pays par quelques-unes de ses compatriotes immigrées, afin de tenter de libérer le Mali des djihadistes. Ces nouvelles aventures font vivre au lecteur des péripéties qui illustrent bien la situation et les problèmes actuels de l’Afrique subsaharienne.

Gratuit, sur inscription. Présentation du passe sanitaire obligatoire pour les adultes

Carré de lecture par Jean Paul Canselier Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T18:00:00 2021-11-18T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Médiathèque Simone-de-Beauvoir Adresse Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne