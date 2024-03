ERIK DEUTSCH QUARTET au Baiser Salé Le Baiser Salé Paris, mercredi 12 juin 2024.

Le mercredi 12 juin 2024

de 21h00 à 22h00

.Tout public. payant Tarif web : 25 EUR

Tarif sur place : 28 EUR

Un magnifique plateau d’artistes pour une belle soirée de jazz qui fait vibrer, qui fait voyager, et d’où l’on sort avec le plein d’énergie et d’émotions… Voilà ce que le Club vous propose pour le pro

Erik Deutsch, génie des claviers sélectionné en 2020 dans le top 5 des nouveaux claviers, mêle jazz, funk, R&B et fusion. Pianiste, claviériste, compositeur, chef d’orchestre et sideman, rien n’arrête ce talentueux musicien qui partage son temps entre Brooklyn et Mexico. Le pianiste a passé les deux dernières décennies à se produire et à enregistrer avec des artistes tels que Norah Jones, Charlie Hunter, Shooter Jennings, Rosanne Cash, Steven Bernstein et Theo Bleckmann. En tant que compositeur et chef d’orchestre, les huit albums d’Erik ont été salués par la critique. Il est actuellement le claviériste des Black Crowes.

Il sera accompagné de l’incroyable batteur et percussionniste Néo-Orléanais Jeff Boudreaux, du saxophoniste et clarinettiste de génie Robby Marshall et du talentueux bassiste et producteur Chris Thomas.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/erik-deutsch-quartet-21h00

