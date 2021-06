Reims Église Saint-Nicaise Marne, Reims Ériger une église romano-byzantine dans une Cité-Jardin au XXe siècle ! Église Saint-Nicaise Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Ériger une église romano-byzantine dans une Cité-Jardin au XXe siècle ! Église Saint-Nicaise, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Reims. Ériger une église romano-byzantine dans une Cité-Jardin au XXe siècle !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Nicaise

### Venez découvrir ce chef-d’œuvre du renouveau des Arts Sacrés ! L’ensemble, construit au XXe siècle, est une création unique de par son homogénéité. L’architecture marque le renouveau des Arts Sacrés. L’église, en forme de croix grecque, évoque le plan des églises romano-byzantines. En entrant, vous découvrirez une croisée de transept couronnée par une tour-lanterne octogonale et un campanile. Le plan est constitué de deux chapelles latérales avec une abside centrale et un baptistère. Vous ne manquerez pas d’admirer l’intérieur entièrement et richement décoré. Le samedi 18 et le dimanche 19, de 15h30 à 16h15, l’association des Amis de Saint-Nicaise du Chemin-Vert vous propose des visites guidées.

Gratuit. Entrée libre. Les réservations se font sur place.

Venez découvrir ce chef-d’œuvre du renouveau des Arts Sacrés ! Église Saint-Nicaise Rue de la Marne, 51100 Reims Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Église Saint-Nicaise Adresse Rue de la Marne, 51100 Reims Ville Reims lieuville Église Saint-Nicaise Reims