ERICK’N TRIO Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

ERICK’N TRIO Carcassonne, 12 mai 2022, Carcassonne. ERICK’N TRIO Carcassonne

2022-05-12 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-12

Carcassonne Aude Claude Ricard (guitare basse), Tony Ros (guitares, banjo, mandoline, harmonica), Erick Lenguin, auteur-compositeur, (guitares et chant) vous transportent dans un monde de chansons originales teintées tour à tour de poésie, de nostalgie, d’humour, de rébellion sans oublier l’amour bien sûr. Les harmonies claires et les orchestrations laissent la première place au chant, s’appuyant tour à tour sur des guitares électriques, folks ou classiques et empêchent ainsi toute monotonie. Pas de temps mort ! On passe d’un hommage à Barbara à l’évocation de Gavroche, d’un blues bien noir à un rock pour d’écrire un « Monde parfait », d’un clin d’oeil à la voiture du bassiste à une prière à la mémoire des mal nommés cathares. Blues, valse, pop, tango, mélodies à la française rythment ce récital qui tend un miroir à la vie. +33 4 68 11 59 15 https://www.chapeaurouge.carcassonne.fr/ Carcassonne

dernière mise à jour : 2022-02-03 par A.D.T. de l’Aude / OMT Carcassonne

Détails Catégories d’évènement: Aude, Carcassonne Autres Lieu Carcassonne Adresse Ville Carcassonne lieuville Carcassonne Departement Aude

Carcassonne Carcassonne Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carcassonne/

ERICK’N TRIO Carcassonne 2022-05-12 was last modified: by ERICK’N TRIO Carcassonne Carcassonne 12 mai 2022 Aude Carcassonne

Carcassonne Aude