« **ERICK MANANA Trio en CONCERT » à KÖNIZ** (près de la ville de BERNE / Suisse) DIMANCHE 18 JUILLET 2021 à 18h Vous pouvez RESERVER VOTRE PLACE DÈS MAINTENANT! au: 00 41 79 972 06 49 (Répondeur) (y laisser / Nom – Nombre de places – Contact) Attention, PLACES LIMITÉES !!! ( Restrictions covid ) – * Un concert annoncé sur l’**AGENDA de Madagascar-musiques.net** **-**

25.CHF

ERICK MANANA Trio Z I N G G H A U S Schwarzenburgstrasse 287, 3098 KÖNIZ

