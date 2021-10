Vilanova i la Geltrú LA NAU Barcelone, Vilanova i la Geltrú Erick MANANA & Justin VALI à Barcelone (Catalogne/Espagne) LA NAU Vilanova i la Geltrú Catégories d’évènement: Barcelone

LA NAU, le samedi 27 novembre à 19:00

**Erick Manana & Justin Vali en Concert** B A R C E L O N E … SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 à 19:00h Adresse: LA NAU. Carrer Marcel.li Gené, 32, 08800 – Vilanova i la Geltrú, BARCELONA

Entrée 20€

Le Ba Gasy d’Erick Manana et la valiha de Justin Vali, deux membres des MadagascarAll Stars LA NAU Carrer de Marceŀlí Gené, 32 08800 Vilanova i la Geltrú Barcelona Vilanova i la Geltrú Barcelone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T19:00:00 2021-11-27T21:30:00

